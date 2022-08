Leonardo DiCaprio e sua ‘regra’ para lá de imatura em relação às mulheres

Parem as máquinas! Nesta semana, os tabloides anunciaram mais um fim de namoro do astro de Hollywood Leonardo DiCaprio. O ator de 47 anos terminou seu relacionamento com a modelo Camila Morrone, que, há dois meses, completou 25 anos. A jovem argentina entrou para uma desagradável estatística. Ao que tudo indica, DiCaprio tem uma “regra” para namorar mulheres — fora o fato de todas serem modelos: o ator segue uma “idade de corte”, já que nenhuma delas passa dos 25 anos.

A posição deveras imatura virou piada, tanto nas redes sociais quanto no meio hollywoodiano. No Oscar deste ano, a comediante Amy Schumer cutucou o gosto do ator no palco da premiação. “Leonardo DiCaprio tem feito tanto pela luta contra as mudanças climáticas. Claramente ele quer deixar um planeta mais limpo e verde para suas namoradas. Pois ele é velho e elas são novas, entenderam?”, brincou ela — que disse ter aprovado a piada com o próprio antes do Oscar.

Um perfil no fórum de internet Reddit chegou a fazer um infográfico que mostra que DiCaprio sempre namorou mulheres jovens, mas todos os relacionamentos acabaram antes que elas chegassem aos 26 anos. Além de Camila, que tinha 20 anos quando começou a namorar o ator, as únicas namoradas que bateram os 25 foram as modelos Bar Refaeli (dos 20 aos 25) e Nina Agdal (24 a 25 anos), e a atriz Kelly Rohrbach (aos 25). O vencedor do Oscar já teve um longo romance com Gisele Bündchen (dos 18 aos 23 anos da top model), e relações com Blake Lively (quando ela tinha 23) e Erin Heatherton (de 22 na época).