Com Scorsese e DiCaprio, Apple reforça a artilharia na guerra do streaming

Após emplacar seis indicações ao Oscar — inclusive ao prêmio de melhor filme com No Ritmo do Coração —, a Apple vem mostrando que pleiteia um lugar de destaque na batalha entre os serviços de streaming. Nessa direção, a Apple Original Films divulgou nesta terça-feira, 8, uma safra de novas produções originais, a serem lançadas a partir de 2022 em sua plataforma própria, a Apple TV+, e nos cinemas. A lista inclui grandes nomes da indústria, como Martin Scorsese, que dirige Killers of the Flower Moon, longa que traz no elenco Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow. O filme narra os assassinatos brutais dos índios norte-americanos da etnia Osage.

Além de Scorsese, outras figuras proeminentes recrutadas pela Apple são Adam McKay, Alfonso Cuarón, Antoine Fuqua, Jon Watts, Matthew Vaughn, Reginald Hudlin e Ridley Scott. Já os elencos das produções contam com Ana de Armas, Bill Murray, Brad Pitt, Elizabeth Banks, George Clooney, Samuel L. Jackson e Will Ferrell, para citar apenas alguns.

Alguns filmes já tem data marcada para chegar ao catálogo da Apple TV+, como é o caso do longa Cha Cha Real Smooth, programado para 17 de junho. Eleito melhor drama segundo o público do Festival de Sundance 2022, em janeiro, o filme traz Dakota Johnson no elenco, ao lado de Cooper Raiff, roteirista, diretor e protagonista do longa. Ele interpreta um universitário recém-formado que trabalha como animador de festas e faz amizade com uma jovem mãe e sua filha adolescente. Em 5 de agosto, chega à plataforma a animação Luck, com vozes de Jane Fonda e Whoopi Goldberg.

Outros títulos em desenvolvimento incluem Argylle, suspense de espionagem de Matthew Vaughn, com Henry Cavill, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Dua Lipa e Samuel L. Jackson no elenco; Emancipation, com Will Smith, que narra a fuga de um homem da escravidão; Napoleon, longa de Ridley Scott que traz Joaquin Phoenix na pele da figura histórica; Bad Blood, de Adam McKay, sobre a história polêmica de Elizabeth Holmes e sua empresa Theranos, com Jennifer Lawrence no papel principal; e um thriller ainda sem nome de Jon Watts, com George Clooney e Brad Pitt.

A Apple também investe no mundo dos documentários, como um produzido por Oprah Winfrey sobre a vida e a carreira do ator e diretor Sidney Poitier, que morreu em janeiro deste ano; Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong, sobre o legado da figura essencial do jazz; e The Sound of 007, em celebração ao 60º aniversário da franquia de James Bond.