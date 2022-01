Kanye West quer aprovar versão de documentário antes da estreia na Netflix

Neste domingo, o festival de cinema de Sundance vai exibir o documentário Jeen-Yuhs (trocadilho com “genius”), sobre o rapper Kanye West. A dupla de diretores Coodie Simmons e Chike Ozah, ou Coodie & Chike, como assinam a obra, reuniu 21 anos de imagens para traçar um perfil completo do músico, produtor e designer de moda. A produção em três partes está prevista para chegar à Netflix no dia 16 de fevereiro, mas o próprio West pode atrapalhar o lançamento.

Em sua conta no Instagram, o rapper exigiu participar do processo de finalização do filme. “Vou falar isso gentilmente pela última vez. Eu preciso aprovar a edição final desse documentário antes da estreia na Netflix. Abram a sala de edição imediatamente para que eu possa assumir o controle da minha própria imagem”.

Em entrevista a Variety, o cineasta Coodie Simmons afirmou que West havia conversado com ele e dito que confiava “100%” em sua versão final do filme. E disse que sabia que quando a equipe do rapper e seus empresários se envolvessem na produção, todos teriam uma opinião. “Mas eu precisava contar sua história. Não se trata de tornar Kanye simpático ou não. As imagens não mentem. O que torna o filme especial é que não é algo definitivo, mas sua jornada sob minha ótica”, afirmou Simmons.

Nos últimos tempos, Kanye West tem usado as redes sociais para fazer importantes pronunciamentos sobre sua carreira. Foi assim que comunicou sua parceria com a grife Balenciaga. As roupas em parceria com o diretor criativo Demna Gvasalia serão um complemento ao contrato que West tem com a marca americana Gap.

O rapper também é conhecido pelo perfeccionismo – a ponto de atrasar a entrega de trabalhos para garantir que tudo esteja da maneira como ele imaginou. O lançamento de Donda, seu álbum mais recente, foi marcado por uma série de shows em que West modificava as músicas e acrescentava ou tirava versos de convidados. A data de lançamento também foi adiada algumas vezes até que o trabalho finalmente chegou às plataformas de streaming.

Kanye West também será uma das principais atrações da próxima edição do festival Coachella, previsto para acontecer na Califórnia entre os dias 15 e 17 de abril e 22 a 24 de abril – se a Covid-19 permitir.