Kanye West lançará coleção em parceria com Gap e Balenciaga

O rapper Kanye West e o designer de moda Demna Gvasalia, diretor criativo da Balenciaga, são amigos de longa data. Gvasalia colaborou com a criação do evento de lançamento de Donda, álbum mais recente de West, e o músico é frequentemente visto em desfiles da grife francesa. Agora, a parceria dos dois atingiu um novo patamar com o anúncio da parceria entre West, a Gap, com quem tem um contrato de criação de roupas, e a Balenciaga.

A divulgação foi feita por West de forma pouco convencional: com um post no Instagram de uma foto do contrato assinado por ele, Gvasalia e executivos da Gap. Oficialmente, o projeto chama Yeezy Gap concebido por Balenciaga. Nenhum detalhe adicional foi compartilhado, mas a proposta é oferecer peças acessíveis. “Sempre apreciei o utilitarismo e a acessibilidade da Gap. Compartilho algumas das mesmas sensibilidades em minha linguagem criativa. Este projeto me permitiu unir forças com West para criar moda utilitária para todos”, afirmou Gvasalia em entrevista à Vogue americana.

Kanye West assinou um contrato de 10 anos com a Gap em 2020, mas os primeiros produtos começaram a sair apenas no ano passado. E se tornaram fenômenos de venda. Durante a divulgação de resultados financeiros do terceiro trimestre de 2021, a empresa anunciou que um blusão de moletom desenhado pelo rapper foi o item mais vendido em um único dia na história da marca de moda. A expectativa da empresa é movimentar US$ 1 bilhão por ano em vendas de produtos criados por West.