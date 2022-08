Jurado de morte pelo Irã, escritor Salman Rushdie é atacado em Nova York

Jurado de morte pelo Irã por ter escrito o livro Os Versos Satânicos, o autor Salman Rushdie foi atacado por um desconhecido em Nova York nesta sexta-feira, 12. De acordo com a Associated Press, Rushdie estava prestes a dar uma palestra na Chautauqua Institution, um centro educacional sem fins lucrativos no Oeste da cidade, quando foi surpreendido por um homem que desferiu socos ou facadas nele. O escritor caiu no chão, e o agressor foi contido por testemunhas. Momentos depois, a polícia de Nova York confirmou que Salman Rushdie foi esfaqueado no pescoço, e ainda não se sabe seu estado de saúde. Vídeos mostram ele sendo socorrido de maca e sendo colocado em um helicóptero. A polícia também informou que o suspeito foi detido.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event. He received aid on-site and was able to eventually walk off stage with assistance.

This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/Pw9eLOEp6h

