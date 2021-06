Itaú Cultural lança plataforma de streaming gratuita de conteúdo nacional

O Instituto Itaú Cultural, braço artístico da empresa de capital aberto, vai lançar no próximo sábado, 19, uma plataforma de streaming gratuita. Batizado de Itaú Cultural Play, o serviço apresentará 135 títulos nacionais, produzidos nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, que vão desde filmes e séries de ficção até documentários, palestras, entrevistas e produções experimentais.

“Vamos trazer a diversidade da nossa cinematografia para o grande público, gratuitamente, cumprindo nosso compromisso de ampliar o acesso à cultura brasileira”, diz Eduardo Saron, diretor da instituição, em comunicado. A plataforma promete estrear com mostra dedicada ao diretor Glauber Rocha, falecido em 1981, e homenagem a Luiz Carlos Barreto, cuja produtora assina A Hora e a Vez de Augusto Matraga (1965), O Padre e a Moça (1966) e Dona Flor e seus Dois Maridos (1976), entre outros clássicos nacionais. Ao todo, o catálogo inicial inclui 16 mostras temáticas, 56 longas-metragens, 50 curtas-metragens, 36 ficções, 69 documentários, 15 filmes de animação para adultos e para crianças.

Um dos pilares do serviço é a diversidade, tanto temática, quanto regional e social. Para além de abrigar obras realizadas em todos os estados do país, a grade também promete equilíbrio de gênero e raça, com filmes de autoria negra e indígena. Na direção, mulheres assinam 56 produções; homens, 64. É possível que, quando a pandemia deixar, a plataforma se expanda para o meio físico e tenha salas com sessões especiais pagas – sem afetar a gratuidade do serviço.