Internada há 4 dias, cantora Vanusa é transferida para UTI

A cantora Vanusa foi transferida neste sábado, 12, para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospital dos Servidores, em Santos, litoral paulista. Ela está internada há quatro dias com problemas respiratórios.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da cantora, ela apresenta quadro de pressão arterial baixa e saturação baixa de oxigênio, por isso os médicos acharam mais seguro transferi-la para a UTI. “Ela está com suporte de oxigênio (não entubada) e sendo monitorada na UTI, que tem mais recursos caso haja alguma necessidade”, diz o comunicado.

A cantora de 72 anos foi hospitalizada no último dia 8 por conta de problemas respiratórios e retenção de líquidos. No último mês, a filha de Vanusa, Aretha Marcos, confirmou que a mãe tinha sido diagnosticada com Alzheimer.