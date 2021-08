Ícone da moda, Karl Lagerfeld terá sua trajetória narrada em série

O incontornável estilista alemão Karl Lagerfeld, que comandou a grife francesa Chanel por 36 anos, entre 1983 e 2019, quando faleceu aos 85 anos, ganhará uma série biográfica feita pelo Disney+. A produção, ambientada na França, vai acompanhar toda sua trajetória — do início da carreira na década de 1970 até a ascensão meteórica na moda francesa e, posteriormente, na moda global. O anúncio foi feito pelo presidente da Disney na Europa, Jan Koeppen, durante o festival Séries Mania TV. A trama batizada de Kaiser Karl é parte de um esforço da plataforma de streaming em aumentar o número de produções originais europeias.

Dono do marcante visual preto e branco, com cabelo grisalho alinhado e óculos escuros, Lagerfeld foi um ícone fashionista e também comandou outras grandes grifes além da Chanel, como a italiana Fendi, a francesa Chloé e a marca que carrega seu nome.

De acordo com Koeppen, a Disney entregará, até o final de 2024, 60 séries originais europeias. O objetivo é mostrar a diversidade presente no continente. Além da série sobre Lagerfeld, a empresa anunciou outras produções, como Sam: A Saxon, que conta a história real do primeiro policial negro na Alemanha Oriental; The Good Mothers, série sobre a máfia italiana; e o drama de fantasia francês Parallels.