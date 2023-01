Foo Fighters é primeiro headliner confirmado do festival The Town, em SP

A banda americana Foo Fighters será uma das atrações do festival The Town 2023, em São Paulo. O grupo tocará no palco Skyline, espaço principal do evento, no dia 9 de setembro, de acordo com anúncio feito pela organização do evento na noite desta quinta-feira, 12.

O Foo Fighters era um dos headliners do Lollapalooza 2022, mas o baterista Taylor Hawkins morreu na véspera do show, na Colômbia. Recentemente, a banda anunciou sua volta aos palcos sem o músico e o primeiro show será no dia 26 de maio, no festival Boston Calling, nos EUA.

O The Town 2023 também anunciou o show de Ludmilla no palco Skyline, no dia 7 de setembro. Iza e Criolo foram as primeiras atrações confirmadas para o evento.

O Festival The Town, produzido pelos mesmos realizadores do Rock in Rio, será nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ainda não há informação sobre ingressos.

