Festival de Cinema Italiano traz ao Brasil filmes lançados em Veneza

Atualizado em 28 out 2021, 11h56 - Publicado em 28 out 2021, 10h40

Por Tamara Nassif Atualizado em 28 out 2021, 11h56 - Publicado em 28 out 2021, 10h40

O tradicional Festival de Cinema Italiano retomará as atividades presenciais em sua 16ª edição. Organizada pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria de São Paulo, em colaboração com a Embaixada da Itália no Brasil, a mostra exibirá, entre 5 e 12 de novembro, 17 filmes inéditos no Brasil e mais 16 clássicos no cinema paulistano Petra Belas Artes. Dos selecionados, nove tiveram estreia mundial no Festival de Veneza, transcorrido no último mês de setembro.

A abertura do evento, em sessão especial no dia 2, fica por conta da comédia aclamada em Veneza Os Nossos Fantasmas, de Alessandro Capitani, que terá a presença do diretor no Auditório Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, e uma apresentação ao vivo do Quarteto Maestro Emmanuele Baldini. O drama Ar Parado, de Leonardo Di Constanzo, e o documentário As Coisas que Restam, sobre o músico Ezio Bosso, morto no ano passado, também integram a lista de filmes primeiro exibidos em Veneza. Outro destaque da mostra é o drama Lovely Boy, que trata de um jovem e talentoso músico que se perde no mundo das drogas. O diretor, Francesco Lettieri, recebeu o prêmio de talento em ascensão no festival italiano.

Além destes, também estão Deixe-me Partir, de Stefano Mordini, exibido na noite de encerramento de Veneza, e longas da seleção Giornate degli Autori, mostra de cinema independente realizada paralelamente ao Festival na Itália.

“A Mostra Retrospetiva é parte da história de cinematografia italiana. A atualidade dos temas, a fotografia da Itália e o desenvolvimento do país visto pelos olhos dos nossos maiores diretores e atores”, diz o embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello, sobre o evento.

Para quem não pode comparecer presencialmente, a mostra também terá uma versão online: entre 5 de novembro e 5 de dezembro, todos os longas inéditos estarão disponíveis para streaming, tanto no site do festival, quanto na plataforma Belas Artes À La Carte. No primeiro, serão exibidos O Grande Silêncio, Ar Parado, Governança, entre outros destaques. Já a plataforma terá longas como Deixe-me Partir, Lovely Boy, Tempero do Chef e Os Nossos Fantasmas.

A versão online também conta com uma retrospectiva exclusiva, batizada de As Mais Belas Trilhas Sonoras do Cinema Italiano. Nela, terão obras com trilhas de Ennio Morricone, morto ano passado, Nino Rota, Nicola Piovani, Ritz Ortolani, entre outros, além de títulos clássicos da Itália.

Confira aqui a programação completa.