Fagundes, sobre saída da Globo e convite para ‘Pantanal’: ‘Adoro a novela’

Após 44 anos, Antonio Fagundes não é mais contratado da rede Globo. O ator, que estreou na emissora na novela Saramandaia, em 1976, revelou em comunicado enviado a VEJA que o fim do contrato era algo negociado entre ambas as partes. “Esse acordo de alteração contratual, que vem agora a público, já vem sendo tratado entre mim e a Globo faz algum tempo”, disse o ator. “Continuo sendo parceiro da TV Globo como nos últimos 44 anos, o que muda é tão somente nossa relação operacional.”

Fagundes também comentou sobre a possibilidade de participar do remake de Pantanal, em 2021. “As negociações para minha participação em Pantanal estão encaminhadas. Adoro a novela e me sinto muito honrado com o convite de Benedito Ruy Barbosa para viver o Velho do Rio. Vamos torcer.” Na versão de 1990, da TV Manchete, José Leôncio, o Velho do Rio, foi vivido por Claudio Marzo.