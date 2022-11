Esquenta para a Copa 2022: novas séries e filmes chegam ao streaming

A Copa do Mundo do Catar está a menos de um mês de despertar o espírito torcedor do brasileiro, até mesmo daqueles que não ligam muito para o futebol no dia a dia. Nesse clima, as plataformas de streaming já estão prontas para tirar uma casquinha do entusiasmo com a bola rolando. Confira a seguir duas séries e dois documentários sobre o tema para ver em casa:

O Jogo da Corrupção

Onde: disponível no Amazon Prime Video

Aposta do Amazon Prime Video, a série é parte da antologia El Presidente, que acompanha casos do Fifagate, investigação deflagrada em 2015 sobre a corrupção no futebol. A nova fase foca no caso do brasileiro João Havelange, presidente da FIFA entre 1974 e 1998. A produção mostra a estratégia de Havelange para chegar ao cargo, e como sua gestão transformou o futebol em uma grande máquina de dinheiro e propaganda.

Beckham: Salve Nosso Time

Onde: disponível no Disney+ a partir de 9 de novembro

Astro do futebol inglês e mundial, David Beckham retorna aos campos de futebol em Londres, onde jogou quando criança, fazendo uma viagem às próprias origens. A série acompanha o jogador assumindo o papel de mentor de uma jovem equipe, ajudando jogadores de base a sobreviver no meio concorrido.

Ronaldo, O Fenômeno

Onde: disponível no Globoplay

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Ronaldo Luís Nazário de Lima, mais conhecido pela alcunha de Ronaldo Fenômeno, cravou seu nome na história do futebol mundial ao ser eleito três vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA. O documentário acompanha a carreira passando por lesões que ameaçavam a carreira ao estrelato inquestionável nos campos.

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta

Onde: disponível na Netflix

No dia 30 de junho de 2002, o Brasil se sagrou pentacampeão mundial em cima da Alemanha, na Copa do Mundo sediada pela Coreia do Sul e pelo Japão. O documentário acompanha os bastidores do último título da seleção brasileira com imagens inéditas e entrevistas com os jogadores.