Especial de Natal do Porta dos Fundos será animação com Jesus adolescente

O já tradicional especial de Natal do Porta dos Fundos, este ano, será bem diferente no formato, mas promete ser, novamente, provocativo no conteúdo. Batizado de Te Prego Lá Fora — um trocadilho com a frase usada para alertar companheiros de classe que vai ter briga na hora da saída — o especial será uma animação e vai acompanhar um grupo de amigos “enquanto eles navegam pela vida no colégio” e “mostram o quão mesquinhos os meninos podem ser”. Jesus, que na época ainda não era Cristo, é o novato da turma, e tenta se enturmar com a ajuda de Lázaro. A produção terá estreia exclusiva na plataforma de streaming Paramount+.

“Sempre quisemos fazer uma animação. A pandemia fez desse desejo uma necessidade, afinal, desenho não passa vírus”, explica Fábio Porchat, roteirista do projeto, em nota à imprensa.

Parte do calendário da trupe de humor desde 2013, o especial de Natal do Porta acumula polêmicas e também elogios. Após conquistar o Emmy internacional em 2018, com Se Beber, Não Ceie, em 2019, o cenário foi drasticamente oposto. Ao retratar Jesus Cristo como gay em A Primeira Tentação de Cristo, na Netflix, o grupo foi alvo até de um ataque. Na época, petições foram feitas não só no Brasil, como em outros países, para que a plataforma de streaming tirasse o filme do ar. Além de processos na Justiça, a produtora teve sua sede, no Rio de Janeiro, atacada com coquetéis molotovs por quatro homens pertencentes ao grupo Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira, que assumiu o atentado dias depois.

O ataque não impediu que o grupo seguisse com seu humor ácido e, no ano passado, lançaram Teocracia Em Vertigem, pelo YouTube. Na produção, os humoristas apontam o dedo para o fundamentalismo religioso e brincam, com muita astúcia, com a polarização política do país, com carapuças que servem a ambos os lados.

Te Prego Lá Fora será uma coprodução com o estúdio de animação Estricnina, e chega ao Paramount+ ainda este ano, mas sem data prevista até o momento.