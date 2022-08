Escritores famosos reagem com horror a atentado contra Salman Rushdie

O universo literário está em estado de choque com o esfaqueamento do escritor Salman Rushdie, atacado nessa sexta-feira, 12, em Nova York, momentos antes de iniciar uma palestra. Nas redes sociais, autores consagrados como Stephen King e Neil Gaiman reagiram com horror à agressão ao autor, jurado de morte pelo governo do Irã pelo livro Os Versos Satânicos, considerado como uma blasfêmia ao Islã.

“Que tipo de idiota apunhala um escritor, afinal?”, questionou King em uma série de tweets. “Estou chocado e angustiado ao ver que meu amigo Salman Rushdie foi atacado antes da palestra. Ele é um homem bom e brilhante”, escreveu Gaiman.

Ian McEwan, vencedor do Booker Prize, foi além, descrevendo o caso como um ataque à liberdade de expressão e de pensamento. “Salman tem sido um defensor de escritores e jornalistas perseguidos em todo o mundo. Ele é um espírito ardente e generoso, um homem de imenso talento e coragem”, escreveu o autor. Suzanne Nossel, CEO da PEN America, uma organização em prol da liberdade de expressão na literatura, da qual Rushdie já foi presidente, descreveu o ataque como um ato “brutal e premeditado”. “Horas antes do ataque, Salman me enviou um e-mail para ajudar no acolhimento de escritores ucranianos que precisam de um refúgio seguro dos graves perigos que enfrentam. Salman Rushdie tem sido alvo de suas palavras por décadas, mas nunca recuou. Ele se dedicou incansavelmente para ajudar outras pessoas vulneráveis ​​e ameaçadas.”, escreveu em comunicado.

Um porta-voz do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, o maior grupo muçulmano de direitos civis do país, disse estar preocupado que as pessoas culpem os muçulmanos ou o Islã pelo esfaqueamento antes que a identidade ou o motivo do agressor sejam conhecidos. “Os muçulmanos americanos, como todos os americanos, condenam qualquer violência contra qualquer pessoa em nossa sociedade”, disse Ibrahim Hooper ao The New York Times.

De acordo com a Associated Press, Rushdie estava prestes a dar uma palestra na Chautauqua Institution, um centro educacional sem fins lucrativos no Oeste de Nova York, quando foi surpreendido por um homem que desferiu facadas nele. O escritor caiu no chão, e o agressor foi contido por testemunhas. Momentos depois, a polícia confirmou que Salman Rushdie foi esfaqueado no pescoço, e ainda não se sabe seu estado de saúde. Vídeos mostram ele sendo socorrido de maca e sendo colocado em um helicóptero, e sabe-se que ele estava passando por uma cirurgia. A polícia também informou que o suspeito foi detido, mas não divulgou sua identidade por enquanto.