Disney, Warner e Sony suspendem lançamentos e engrossam boicote à Rússia

A invasão da Ucrânia pela Rússia gerou sanções e boicotes em todo o mundo. Agora, os grandes estúdios de cinema também estão usando o seu poder cultural para tentar pressionar o país: Disney, Warner Bros. e Sony anunciaram nessa semana que não irão exibir os próximos lançamentos no país.

Citando a “invasão não-provocada e a trágica crise humanitária na ucrânia”, a Disney suspendeu a estreia dos filmes que tinha agendado, como a animação Red: Crescer é Uma Fera, que estrearia na Rússia em 10 de março. A gigante também afirmou que tomará futuras decisões de acordo com a evolução do conflito, e destacou a ajuda aos refugiados por meio de ONGs parceiras.

Poucas horas depois do anúncio, a Warner Bros suspendeu a estreia de Batman, aguardado longa da DC que chegaria aos cinemas russos na próxima sexta-feira, 4, citando a crise humanitária na Ucrânia. “Continuaremos monitorando a situação à medida que ela evolui. Esperamos uma solução rápida e pacífica para esta tragédia,” diz o comunicado. A Sony veio logo em seguida: “dada a ação militar em andamento na Ucrânia e a crise humanitária que se desenrola naquela região, estaremos pausando nossos lançamentos teatrais planejados na Rússia, incluindo o próximo lançamento de Morbius”, disse um porta-voz ao The Guardian.

Além das sanções econômicas, a industriaria cultural têm se estabelecido como uma frente numerosa de boicotes ao país, desde o tradicionalíssimo balé, até as artes plásticas e a música. Ciente do poder de isolamento de pressão da indústria cultural, a Academia de Cinema da Ucrânia criou uma petição online pedindo um boicote internacional ao cinema russo e à indústria cinematográfica do país. Embora não seja crucial para Hollywood, o mercado russo rendeu 601 milhões de dólares em bilheteria em 2021, correspondendo a cerca de 2,8% das vendas mundiais de ingressos.