A saia-justa que o novo ‘Batman’ enfrenta na Rússia ainda antes de estrear

Com previsão de estreia mundial para a próxima quinta-feira, 3, o novo filme do Batman, estrelado por Robert Pattinson, é o arrasa-quarteirão mais aguardado da temporada. Antes mesmo de chegar aos cinemas, contudo, já enfrenta uma saia justa: a guerra na Ucrânia complicou os planos de lançamento da superprodução na Rússia. Como a invasão veio muito próxima da data de estreia, Batman não será adiado na Rússia. O filme, no entanto, pode ser a último grande lançamento de Hollywood no país. Embora o país seja um dos principais mercados do cinema americano no exterior, executivos dos grandes estúdios já cogitam concretamente essa possibilidade. A decisão de retirar alguns bancos russos do sistema Swift também prejudicará os lançamentos dos filmes no país, impedindo que as empresas recuperem o dinheiro advindo da bilheteria das salas locais.

De acordo com reportagem do site The Hollywood Reporter, há uma ampla negociação nos bastidores sobre que rumos tomar. “Se os Estados Unidos e seus aliados querem cortar a Rússia do resto do mundo, então como iríamos em frente e lançar nossos filmes lá?”, disse um executivo ao site. Outro profissional acrescentou: “Como alguém pode anunciar seus filmes na mídia estatal agora na Rússia?”.

No momento, títulos como Morte no Nilo e Uncharted ocupam os primeiros lugares de bilheteria no país, e seria impossível retirá-los de cartaz imediatamente. Um detalhe do mercado de entretenimento russo piora a situação: ainda que as salas de cinema do país sejam privadas, as plataformas de publicidade são estatais – o que, segundo os empresários americanos, ajudaria a financiar o governo Putin.