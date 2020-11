Disney+ começa pré-venda de assinaturas no Brasil por R$ 237,90

Duas semanas antes de sua estreia no Brasil, a plataforma de streaming Disney+ abriu nesta terça-feira, 3, um pacote de pré-venda para assinantes. A oferta é para quem quiser já se comprometer com um ano de assinatura, no valor total de 237,90 reais (equivalente a 19,82 reais por mês). O pacote ficará disponível até 16 de novembro, véspera do lançamento do serviço no país, no dia 17. Depois desta data, o valor da assinatura vai para 27,90 reais por mês, ou 279,90 reais por ano.

O valor é próximo do praticado por outros serviços de streaming disponíveis no Brasil, caso da líder do mercado, Netflix, que possui assinaturas que vão de 21,90 a 45,90 reais, dependendo do número de telas e qualidade da imagem.

Segundo a Disney, a assinatura da plataforma dará acesso à até quatro telas simultâneas, downloads em até dez dispositivos e imagem de alta qualidade.