De piscina na cobertura a espaços para fotos: a exposição ‘Casa da Barbie’

Em meio ao fenômeno da “Barbiemania” ou “Barbiecore”, fortalecido graças ao live-action da boneca que estreia na próxima quinta-feira, 20 — e reserva altas expectativas –, a Barbie Dreamhouse Experience — ou apenas Casa da Barbie — abriu suas portas ao público paulistano na quinta-feira, 13, e permanece no shopping JK Iguatemi até 10 de setembro. Os ingressos para a visitação durante o mês de julho já estão esgotados. A casa, porém, não tem ligação direta com o filme: é um projeto internacional da Mattel, com patrocínio da Fujifilm, que celebra a evolução da boneca e da casa de brinquedo tão desejada pelas crianças — o primeiro acessório lançado para a linha cor-de-rosa, em 1962, apenas três anos depois da estreia da Barbie no mercado.

A experiência segue a linha de outras exposições “instagramáveis”, que vêm conquistando o público nos últimos anos — a exemplo do Mundo Pixar. Os visitantes podem passear pelos cômodos belamente decorados da casa, do jardim ao banheiro, e posar para fotos em diversos cenários, inclusive como se fossem a própria boneca dentro de uma caixa. O espaço de 650 metros quadrados ainda conta com ativações interativas para agradar às crianças — como um espaço de escalada e um jogo de pebolim no quintal. Há até um cômodo que simula um elevador e que leva à “cobertura”, onde há uma piscina cenográfica com o logo da Barbie — toda a exposição fica no mesmo andar.

Durante todo o passeio, os fãs são lembrados da importância da boneca no incentivo à imaginação das crianças e ao empoderamento de gerações de mulheres. Na falsa subida de elevador, um vídeo promocional também incentiva pais a inspirarem as filhas a seguirem profissões dominadas por homens em áreas científicas. Há ainda uma lojinha com produtos exclusivos e um café temático operado pela Biscoitê, uma das marcas da extensa lista de produtos com a cara da Barbie licenciados pela Mattel para comemorar o lançamento do filme. Além das bonecas dos personagens, são roupas, acessórios, cosméticos, calçados, e até um lanche temático com molho rosa da rede de fast-food Burguer King.

Os ingressos para a Barbie Dreamhouse Experience podem ser adquiridos na plataforma da Sympla. Após deixar o JK Iguatemi, a atração terá passagem pelo Iguatemi Campinas, em São Paulo, e no Shopping Praia de Belas, em Santa Catarina.

Local: Shopping JK Iguatemi – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, Piso 3

Data: 13 de julho a 10 de setembro de 2023

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h; aos sábados, das 10h às 21h; e aos domingos e feriados, das 11h às 2oh.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) de segunda a quinta; R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) de sexta a domingo e feriados. Crianças de até 12 meses não pagam ingresso.



