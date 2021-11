Dalai Lama fará encontro virtual com jovens brasileiros

Dez anos depois de sua última passagem pelo Brasil, em 2011, o líder espiritual tibetano Dalai Lama voltará a falar com os brasileiros no dia 24 de novembro, em um encontro virtual organizado pela associação Palas Athenas. Batizado de Educando o coração para o novo milênio, o webinar será transmitido a partir das 00h30 no Facebook e no YouTube da instituição, e tem como público alvo principal as gerações mais novas.

Entre os assuntos abordados no encontro estará o papel da juventude em tempos de mudança sociais profundas, os valores do novo milênio e os ideais de paz e responsabilidade universal “que são fundamentais ao desenvolvimento de uma sociedade justa e inclusiva”, diz o comunicado. O encontro terá tradução simultânea em português e mais 12 idiomas, e será apresentado pela professora Lia Diskin, coordenadora das visitas de Dalai Lama ao Brasil, com moderação de Elisa Kozasa, neurocientista do Hospital Israelita Albert Einstein e membro do Instituto americano Mind and Life.

Além de 2011, o monge já havia visitado o Brasil em 1992, 1999 e 2006. Líder espiritual do povo tibetano, ele foi forçado a fugir de sua terra natal em 1959, pouco depois da invasão chinesa ao Tibete. Desde então, vive na Índia, e foi laureado com o Nobel da Paz em 1989 em reconhecimento por sua luta pacífica em prol da independência do Tibete e pela constante divulgação de ideais pacifistas e de cooperação universal.