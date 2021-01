Criado no TikTok, musical ‘Ratatouille’ faz sucesso com atores da Broadway

A animação Ratatouille, lançada pela Pixar em 2007, ganhou uma versão musical, feita por uma badalada produtora de peças da Broadway e com atores de famosos de teatros de Nova York. Curiosamente, um vídeo viral no TikTok foi o palco de origem da atração, que, desde sua estreia on-line, em janeiro, alcançou este fim de semana a marca de 1 milhão de dólares em bilheteria, com 160.000 ingressos vendidos pelo site TodayTix. Quem quiser conferir a produção tem até as 21 horas de hoje para adquirir a entrada, com ingressos a partir de 5 dólares e todo o valor revertido para a The Actors Fund, uma ONG que auxilia atores com dificuldades financeiras.

Em agosto, um perfil com o nome Em Jaccs postou na rede social uma canção de sua autoria, intitulada Ode to Remy, inspirada no filme do ratinho cozinheiro. O fenômeno despontou dois meses depois, em outubro, quando o compositor Daniel Mertzlufft postou em seu perfil uma nova versão da música com uma produção mais elaborada. O vídeo viralizou e outros usuários usaram a plataforma para compartilhar composições inéditas para o musical hipotético. O sucesso chamou a atenção da produtora teatral Seaview, que organizou uma transmissão virtual de Ratatouille: The TikTok Musical para o dia 1º de janeiro, com a participação dos tiktokers criadores e de atores da Broadway. Greg Nobile, CEO da Seaview, disse em entrevista a CNN que ficou impressionado com a forma como os usuários do TikTok usaram a plataforma para desenvolver uma “nova alternativa para a colaboração criativa”, e decidiu investir na ideia.

Rotulado ironicamente como “o maior evento teatral de 2021 (por enquanto)”, a apresentação foi produzida pelo TikTok em parceria com a Seaview, responsável por peças como Slave Play e Sea Wall/A Life no circuito novaiorquino. Tituss Burgess, famoso por estrelar espetáculos como A Pequena Sereia e Good Vibrations na Broadway, assumiu o protagonismo da produção interpretando Remy, o ratinho cozinheiro. Além dele, o musical também contou com outros nomes do cenário musical, como Wayne Bady (Chicago), Andrew Barth Feldman (Dear Evan Hansen), Ashley Park (The King and I) e o ex-American Idol Adam Lambert.

Acostumados com palcos e plateias lotadas, o elenco teve de se adaptar ao cenário virtual, já que os teatros seguem fechados nos Estados Unidos (e em boa parte do mundo) em função da pandemia de coronavírus. Assim, os atores gravaram as participações em casa, com cenários adaptados e a direção de Lucy Moss, de 26 anos — que se tornou a diretora mais jovem da história da Broaway com Six, sua peça anterior. Uma orquestra de vinte pessoas, comandada por Daniel Mertzlufft, ficou responsável pela instrumentação das canções. “É como se uma declamação de Zoom bebesse uns vinte energéticos e explodisse na tela”, descreveu a diretora em entrevista ao Buzzfeed.

