Cópia da Mona Lisa é vendida por 1,3 milhão de reais em Paris

Uma cópia da Mona Lisa datada de 1600 foi vendida por 210.000 euros (cerca de 1,3 milhão de reais, em cotação atual) em um leilão em Paris na terça-feira, 9. Segundo a agência Reuters, e peça superou levemente as expectativas, que previam uma arrecadação entre entre 150.000 e 200.000 euros.

Segundo descrição da Artcurial, responsável pela venda, o pintor prestou atenção especial à tez do rosto e das mãos, “adotando a mescla leonardiana para sublimar os contornos”. Um tratamento gráfico é visível nas dobras das mangas. “Estas características estilísticas, bem como a utilização do carvalho como suporte, permitem-nos situar a realização da nossa ‘Mona Lisa’ numa data precoce, no início do século XVII”, aponta o site.

De autoria desconhecida, a obra é fiel à original o que, aliada à data de execução, pode indicar que o pintor tivesse acesso direto à obra de Da Vinci. “A fidelidade e a inteligência da cópia nos levam a pensar que seu autor pode ter tido acesso à ‘Mona Lisa’ de Leonardo da Vinci e a examinou cuidadosamente. Parece possível propor uma obra executada no mesmo ambiente onde então se situava a Mona Lisa adquirida por François I, no próprio Fontainebleau”.

Esta é a segunda cópia de Monalisa leiloada este ano. Em junho, “Mona Lisa Hekkingm”, como ficou conhecida uma cópia cuja dono tentou defender, nos anos 60, que era a verdadeira peça de Da Vinci, foi arrematada por 2,9 milhões de euros em Paris.