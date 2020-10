Como ver “Jornada nas Estrelas” em ordem cronológica

Atualizado em 17 out 2020, 14h43 - Publicado em 17 out 2020, 14h18

Desde que apareceu pela primeira vez na TV americana em 8 de setembro de 1966, Star Trek (também conhecida no Brasil como Jornada nas Estrelas) teve novos episódios e longas-metragens lançados em todas as décadas, sem exceção, até hoje. Neste fim de semana, por exemplo, estreou na Netflix a terceira temporada de Star Trek: Discovery, uma série centrada nas aventuras da nave estelar de mesmo nome, a U.S.S. Discovery, e sua diversificada tripulação. Se você nunca viu Jornada nas Estrelas e quer conhecer os seriados e filmes pela ordem dos eventos, não pelo ano de produção, VEJA preparou uma cronologia que vai lhe proporcionar centenas de horas de diversão. Confira!

1º Enterprise (4 temporadas, 2001-2005, Netflix)

Os primórdios da exploração do espaço profundo depois da invenção da dobra espacial (warp drive), sem a qual viagens interestelares seriam impossíveis.

2º Discovery (2 temporadas, 2017-2019, Netflix)

O primeiro conflito com os klingons, espécie alienígena que se tornaria arqui-inimiga da Federação de Planetas Unidos. A U.S.S. Discovery, honrando seu nome, faz descobertas revolucionárias em transporte, inteligência artificial, viagem no tempo e para outra dimensão.

3º Star Trek (3 temporadas, 1966-1969, Netflix)

Chamada hoje de Série Original ou Série Clássica, é o ponto de partida da grande jornada. Se você não esteve incomunicável em uma caverna nos últimos 54 anos, já ouviu falar do Capitão Kirk, do sr. Spock e da U.S.S. Enterprise.

4º The Animated Series (2 temporadas, 1973-1974, Netflix)

Se você não curte desenhos animados, pode pular esta, mas, se decidir ficar, ela tem curiosidades interessantes a oferecer sobre a infância de Spock. Os personagens são dublados pelos atores da Série Original.

5º Jornada nas Estrelas: O Filme + 5 longas-metragens (6 filmes, 1979-1991, Amazon Prime)

Star Trek estreia no cinema, a U.S.S. Enterprise é remodelada e a tripulação envelhece com ela. O melhor dos seis filmes é A Ira de Khan, uma história de sacrifício e vingança que tem raízes em Moby Dick.

6º A Nova Geração (7 temporadas, 1987-1994, Netflix)

Cerca de 100 anos depois do que foi narrado na Série Original, uma nova tripulação, a bordo da U.S.S. Enterprise-D, faz história de novo, apresentando personagens fascinantes como Data e o Capitão Picard, que rivaliza em popularidade com Kirk.

7º Deep Space Nine (7 temporadas, 1993-1999, Netflix)

Você pode engatar em DS9 a partir da sexta temporada de A Nova Geração. Primeira série de Jornada nas Estrelas que se passa dentro de uma estação espacial. É uma ficção científica com um saboroso toque de faroeste no estilo Forte Apache.

8º Voyager (7 temporadas, 1995-2001, Netflix)

Esta também corre mais ou menos paralelamente aos eventos de A Nova Geração e DS9. Sugerimos entrar nela a partir da terceira temporada de Deep Space Nine. A nave estelar U.S.S. Voyager é lançada para outro quadrante da galáxia, onde sua tripulação luta para sobreviver enquanto busca uma forma de retornar à Terra.

9º Generations + 3 longas-metragens: Primeiro Contato, Insurreição e Nêmesis (4 filmes, 1994-2002, Amazon Prime)

Os filmes de A Nova Geração são contemporâneos às séries DS9 e Voyager. Recomendamos especialmente Generations, que mostra um encontro improvável de Kirk com Picard, e Primeiro Contato, o melhor filme dos quatro, no qual ocorre uma viagem no tempo até 5 de abril 2063, o dia em que a humanidade descobre a dobra espacial e encontra pela primeira vez a raça alienígena mais importante da saga.

10º Star Trek + 2 longas-metragens: Into Darkness e Sem Fronteiras (3 filmes, 2009-2016, Amazon Prime)

Cuidado para não “bugar” agora. Depois de assistir a Nêmesis, entre no filme Star Trek, de 2009, uma aventura com a tripulação original da U.S.S. Enterprise em um universo paralelo. No segundo filme, Into Darkness, o hoje consagrado ator Benedict Cumberbatch (Sherlock, Dr. Estranho) assume o papel do maior vilão da Série Original. Aviso: Sem Fronteiras está fora do catálogo de streaming, mas pode retornar a qualquer momento.

11º Picard (1 temporada, 2020, Amazon Prime)

O único capitão que tem uma série com seu nome. Jean-Luc Picard (interpretado pelo octogenário Patrick Stewart, que também já foi o Professor Xavier dos X-Men) convive com lembranças de agonia e glória do passado, ao mesmo tempo que junta forças para enfrentar conspirações e traições em um mundo que ele não reconhece.

12º Star Trek Discovery (temporada nº 3, 2020, Netflix)

Chegamos! Estreou neste fim de semana. Mas espere! Se Discovery se passa antes da Série Original, como assistir por último? É que a nave saltou 930 anos no futuro — portanto, muito à frente de tudo que foi mostrado até agora. Divirta-se!

Diário de Bordo: esta é uma das muitas formas de se ver Jornada nas Estrelas. Escolha outras. Escolha a sua. Nota: o novo desenho animado Star Trek: Lower Decks não foi incluído, pois ainda não está disponível no Brasil em nenhuma plataforma oficial de streaming. A história se passa após o último filme de A Nova Geração.

