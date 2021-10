Com Foo Fighters e Miley Cyrus, Lollapalooza 2022 anuncia line-up

Depois de cancelar as edições de 2020 e 2021 por causa da pandemia, o Lollapalooza anunciou nesta quinta-feira, 28, o line-up completo da edição de 2022, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Dentre os destaques estão Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix. Das atrações nacionais, os destaques são Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.

O line-up terá ainda atrações que ganharam bastante destaque durante a pandemia, especialmente em redes sociais como o Instagram e o TikTok, como Machine Gun Kelly, Alan Walker, Jack Harlow e Phoebe Bridges. Também se destacam bandas como Jane’s Addiction e Idles. A dupla Black Pumas, uma das melhores bandas de rock de 2019, que tinha show marcado em São Paulo para aquele ano, mas foi cancelado, também está na lista.

A programação das tradicionais Lolla Parties, apresentações menores à parte do festival, ainda não foi divulgada.

Antes da abertura da venda de ingressos, o público que já tem os tickets adquiridos para as edições canceladas poderão trocá-los pelas datas de preferência. Quem adquiriu o Lolla Pass, válido para os três dias do festival, não precisará realizar a troca e ele segue válido para 2022. Quem não puder comparecer, terá a opção de converter o valor em créditos. Não haverá devolução do dinheiro, conforme a nova Lei 14.186/2021. As vendas para o público em geral começam no dia 18 de novembro.

Confira a programação completa do Lollapalooza Brasil 2022:

25 de março, sexta-feira

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alan Walker, Chris Lake, Jack Harlow, LP, Marina, Turnstile, Caribou, The Wombats, Pabllo Vittar, Ashnikko, Matuê, 070 Shake, Jetlag, VINNE, jxdn, Beowülf, Detonautas, Edgar, Meca e Barja.

26 de março, sábado

Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Alok, Alexisonfire, Alessia Cara, Deorro, Emicida, King Gizzard & the Lizard Wizard, Remi Wolf, Silva, Jão, Boombox Cartel, Chemical Surf, Terno Rei, DJ Marky, Victor Lou, Clarice Falcão, Jup do Bairro, MC Tha, Ashibah, Fatnotronic, WC no Beat, Kevin o Chris, Haikaiss, PK, Felp 22, MC TH e Hyperanhas.

27 de março, domingo

Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Jane’s Addiction, Black Pumas, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Idles, Kehlani, Goldfish, Gloria Groove, Djonga, Cat Dealers, Rashid, Fresno, Evokings, Planta & Raiz, Lagum, Fancying, MALIFOO, menores atos e FractaLL x Rocksted.