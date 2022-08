Claudia Raia homenageia Jô Soares: ‘Primeiro amor da minha vida’

Claudia Raia fez uma homenagem para Jô Soares neste sábado, 6, nas redes sociais. O apresentador morreu na madrugada de sexta-feira, aos 84 anos, em São Paulo. “Ainda estou assimilando sua partida”, escreveu a atriz.

Ela também publicou um vídeo com fotos, entrevistas e outros momentos da carreira ao lado de Jô, e lembrou sua relação com o humorista. “Um dos grandes amores da minha vida, o maior amor da minha vida, o primeiro grande amor da minha vida. Tivemos uma relação muito linda, contra tudo e contra todos”, disse.

Claudia e Jô começaram a namorar em 1984 e ficaram juntos por dois anos. Em outro texto, publicado ontem, a atriz contou que seu nome artístico foi escolhido pelo humorista, que lhe deu a primeira oportunidade na televisão. “Não haveria hoje uma Claudia Raia sem o Jô. Seja porque ele me deu o nome artístico, me deu a primeira oportunidade na TV e porque salvou a minha vida, quando me pegou pela mão e me levou ao médico depois de ver uma pinta na minha perna. Lá descobri que era um melanoma. Ele salvou mesmo a minha vida”, relatou.

Ícone da televisão brasileira, Jô recebeu diversas homenagens de amigos, fãs e admiradores. O amigo e co-autor do livro de memórias do apresentador, Matinas Suzuki Jr, contou, em entrevista a Renata Lo Prete, uma das últimas frases do apresentador. “Viver não é tão importante. O importante é comédia.”