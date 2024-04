Cinefoot: nova edição do festival de cinema e futebol homenageia Cruyff

De Pelé a Dinamite, passando pelo Maestro Júnior, o festival Cinefoot volta a misturar futebol com cultura para exibir, na cidade do Rio, 51 filmes com entrada franca e foco no esporte bretão, a partir do dia 25 de abril. Em alusão ao número da 14ª edição do projeto, o craque holandês Johan Cruyff será o homenageado, em uma programação que vai celebrar o cineasta Pedro Asbeg, as pioneiras do futebol feminino no Brasil e o centenário dos Camisas Negras e da Resposta Histórica, que fizeram história no Vasco da Gama.

A lista de filmes, que aborda o futebol por diferentes ângulos, terá 35 obras brasileiras, além de outras 16 internacionais, produzidas em Itália, Espanha, Alemanha, Chile, Estados Unidos, Irã e Suíça, além de três coproduções: Argentina/Espanha, Croácia/ Alemanha e Brasil/Egito. A abertura será com o documentário “Doval: o gringo mais carioca do futebol”, dirigido por Sérgio Rossini e Federico Bardini, às 20h30 da próxima quinta-feira no no Estação NET Rio, no bairro de Botafogo, Zona Sul ca capital fluminense. “A turma do Maestro Junior”, com direção de Daniel Furiati Sroulevich, encerra a programação no dia 30 de abril, às 20h30,no mesmo local.

Também haverá exibição de filmes em outros três espaços: Estação Net Botafogo, CCJF-Centro Cultural Justiça Federal e Cine Teatro Eduardo Coutinho Biblioteca Parque de Manguinhos. Mas o Cinefoot disponibiliza também uma programação especial no formato virtual, por meio de seu canal no YouTube.

Cruyff, Dinamite e Lucy Alves

Com apoio do Consulado Geral do Reino dos Países Baixos no Rio de Janeiro, o festival vai exibir o filme “A última partida”, tem no craque Johan Cruyjff a figura central, com depoimentos de Pep Guardiola, Xavi Hernandez, Jordi Cruyff e Josep Carreras, por exemplo.

Maior ídolo do Vasco, morto no último ano, Roberto Dinamite será homenageado em uma das sessões, em que serão exibidos os filmes “Camisas Negras uma jornada histórica” e “A força do Gigante”. Já o futebol feminino do Brasil será representado por Lucy Alves, integrante da primeira equipe brasileira que disputou o Torneio Mundial Experimental da FIFA, em 1988, na China, além de ter sido a primeira a jogar no exterior, radicando-se na Itália. Ela é a estrela de “Lucy — O destino de uma pioneira”.