CEO diz que direção de Chloé Zhao em filme da Marvel é ‘impressionante’

Recém brindada com uma histórica vitória feminina no Oscar por Nomadland, a diretora Chloé Zhao agora desperta imensa curiosidade por seu maior passo em Hollywood até agora: a condução do novo longa da Marvel, Os Eternos. O filme deverá ser lançado somente em novembro, mas já há notícias a respeito do que esperar de sua performance. O presidente da Marvel, Kevin Feige, revelou ter se surpreendido com o estilo de direção imprimido por Zhao – ela recorreu a poucos efeitos visuais em um tipo de superprodução que normalmente contém toneladas deles. Em entrevista à revista americana Variety, Feige disse se tratar de um “trabalho muito, muito impressionante”.

“Nós mostramos um pequeno trecho de filmagem para a Disney e era muito bonito. Eu dizia: ‘Isso saiu direto da câmera, não tem nenhum efeito especial aqui!’. Era um belo pôr do Sol, com ondas perfeitas e névoa saindo da costa de um penhasco gigante”, disse ele. “Assisti a Nomadland depois de gravarmos Os Eternos e pensei: ‘Olha só, não se trata apenas de algo que ela quis trazer para a Marvel, de nos tirar do fundo em chroma-key, que é o caso da maioria dos nossos filmes. É um estilo autoral’.”

Apesar de originalmente previsto para estrear antes de Nomadland, o longa da Marvel chegará com o atraso inevitável causado pela pandemia, que vem empurrando a agenda de lançamentos desde março de 2020. Mas talvez tenha sido para melhor: agora, Os Eternos poderá ostentar a distinção de primeiro filme da Marvel tocado por um vencedor do Oscar de melhor direção. Zhao fechou contrato com a franquia em 2018, pouco tempo depois de seu segundo filme, Domando o Destino, estrear, e foi sua originalidade que atraiu a atenção de Feige, que a cotou originalmente para Viúva Negra.

O feito vem como um possível sinal de novos tempos: apesar de extremamente bem-sucedida no universo cinematográfico, a Marvel tinha a má reputação de exigir que diretores deixem de lado sua marca autoral para seguir um mesmo padrão vencedor de filmografia, como aconteceu com Edgar Wright (Homem Formiga) e Patty Jenkins (Mulher-Maravilha). De alguns anos para cá, no entanto, a empresa vem ampliando a margem de liberdade criativa dos diretores – e a culminação dessa nova fase será a empreitada de Chloé Zhao.

Estrelado por Angelina Jolie, Richard Madden e Gemma Chan, Os Eternos segue alienígenas que vivem em segredo na Terra, mas que, após os eventos de Vingadores: Ultimato, têm de sair das sombras para lutar contra os inimigos mais antigos da humanidade, os Deviantes.