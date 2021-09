CCXP abandona teste presencial e confirma edição on-line em 2021

A Comic Con Experience (CCXP) de 2021 acontecerá novamente de forma virtual e gratuita, nos dias 4 e 5 de dezembro. Na coletiva do evento, nesta terça-feira, 14, os organizadores anunciaram a criação da CCXPVerso — um calendário de eventos que vai da CCXP Words, em dezembro desse ano, até a CCXP 2022. “Para todos nós,que amamos o evento, hoje é o dia em que o maior festival de cultura pop do mundo se tornou um multiverso de experiências que vai nos acompanhar o ano todo. “O CCXPverso é a materialização da criação do mundo de todos os mundos”, disse Pierre Mantovani, sócio-fundador da CCXP.

Em julho, o governo do estado de São Paulo havia divulgado que a CCXP estava incluída na lista dos prováveis eventos-testes presenciais que seriam realizados para avaliar o retorno das aglomerações no pós-pandemia. A realização do evento, no entanto, estava condicionada ao avanço das imunizações e contaminações. “Para este ano, após acompanhar de perto o cenário da pandemia e a evolução da vacinação no Brasil, a organização – que sempre respeitou e colocou a comunidade em primeiro lugar – optou por mais uma edição virtual”, afirmaram os organizadores.

Além dos dois eventos principais, a marca confirmou como parte do seu “multiverso” a CCXP Awards, em abril de 2022, também de forma digital, a CCXP Cologne, em julho, na Alemanha, de maneira presencial. Em dezembro de 2022, a CCXP retorna para o formato tradicional no parque de exposições SP Expo.

Os ingressos especiais da edição de 2021 e os passes para a de 2022 começarão a ser vendidos juntos, no dia 29 de setembro para clientes Santander e 15 de outubro par ao público geral. Quem adquirir ingressos para a edição presencial, em 2022, ganha um passe especial para a versão digital, em 2021, que até o momento tem Paramount e Amazon como atrações confirmadas.