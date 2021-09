1º trailer de ‘Matrix 4’ tem Neo com amnésia e amplia teorias sobre saga

A Warner Bros. liberou nessa quinta-feira, 9, o primeiro trailer de The Matrix Ressurrections, o quarto filme da franquia multipremiada das irmãs Wachowski, que estreia nos cinemas no dia 22 de dezembro, dezoito anos depois do terceiro longa – que supostamente deveria ter encerrado a trama. Além das salas de exibição, o filme também será lançado no HBO Max.

No vídeo, vemos Neo (Keanu Reeves) em uma consulta com o psicólogo, alegando estar louco por ter sonhos que parecem reais – e demonstrando ausência de memórias da sua saga anterior para salvar a humanidade. A amnésia é confirmada logo em seguida, quando Neo encontra Trinity (Carrie-Ane Moss) e ambos não se reconhecem. Mais adiante, uma sequência de pílulas azuis é jogada ralo abaixo, enquanto uma versão jovem de Morpheus, agora interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, oferece a Neo a tal pílula vermelha – responsável por dar aos humanos consciência sobre as manipulações da Matrix. O trailer ainda dá um gostinho da ação que está por vir, com uma série de cenas de lutas, balas voando, e Neo redescobrindo seus poderes dentro da Matrix.

Além de Keanu Reeves e Carrie-Ane Moss, outros nomes dos filmes originais também estão de volta, como Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson. Entre as novidades no elenco estão nomes como Neil Patrick Harris, , Pryanka Chopra e Jonathan Groff.

Os parágrafos a seguir contém spoiler sobre os filmes anteriores da saga

Aguardado pelos fãs, o longa retoma a história anos depois de The Matrix Revolutions (2003), que, em teoria, encerrou o arco com Neo se sacrificando para reiniciar a Matrix, estabelecendo a paz entre humanos e máquinas, mas morrendo no processo. O final, porém, é ambíguo: em uma das cenas, o arquiteto questiona até onde a harmonia irá durar, e o oráculo não é muito otimista na resposta: “o quanto ela conseguir”, indicando que uma nova guerra pode acontecer no futuro. Eles questionam, então, se verão Neo – o “escolhido” – novamente, e ele responde que suspeita que sim, dando brecha para o retorno do personagem.

Diante do desfecho aberto e das cenas do trailer, Lana Wachowski – agora em carreira solo, sem a parceria da irmã – deu um jeito de reviver Neo e Trinity, o que não é exatamente difícil no universo digital da saga, que já fez isso outras vezes. Ambos retornarão à Matrix para travar uma nova guerra. Assim, o longa deve responder o que, de fato, aconteceu após o sacrifício de Neo, como os dois voltaram à vida, e o desenrolar que se deu no interior da Matrix. O vídeo, inclusive, reviveu algumas teorias já bem conhecidas entre os fãs – como a de que o mundo real, na verdade, é apenas mais uma camada da Matrix para dar aos seus elementos mais rebeldes uma falsa sensação de liberdade. Resta saber se alguém triunfará no final.