Cássia Kis prestigia (e aplaude) ato golpista pró-Bolsonaro no Rio

Apoiadora voraz do presidente Jair Bolsonaro, Cássia Kis vem incendiando a mídia nas últimas semanas com declarações contra casais LGBTQIA+ e contra o aborto. Nesta quarta-feira, 2, a atriz foi filmada em uma manifestação em frente ao Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. O ato é um dos inúmeros que irromperam no Brasil nos últimos dias, a favor do atual presidente e contra o resultado das eleições, que definiram o retorno de Luis Inácio Lula da Silva como o próximo líder do país. Os apoiadores, que aplaudem e são aplaudidos por Cássia no vídeo, pedem por intervenção militar.

Socorro! A Cássia Kis foi nas manifestações bolsonaristas: pic.twitter.com/NOgn4viiCm — Lucas Pasin (@lucaspasin) November 2, 2022

Uma das maiores atrizes da Globo, Cássia Kis se despedirá da TV após Travessia, atual novela das 9, na qual interpreta Cidália. Ex-apoiadora do PT, ela se tornou pró-Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos, chegando a fazer campanha pelo presidente nos corredores da Globo. Com ideais alinhados ao bolsonarismo, a artista passou a reproduzir fake news e discursos contra LGBTQIA+ em uma live com Leda Nagle na semana passada. O climão nos bastidores da novela foi instantâneo, e a Globo precisou se posicionar sobre o caso.

VEJA apurou que Cássia Kis corre o risco de ser demitida, mas que isso só não deve acontecer porque Glória Perez seria obrigada a cortar sua personagem da novela que, atualmente, já sofre com ibope baixo e desinteresse do público pela história.