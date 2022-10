A saia justa provocada por Cássia Kis nos bastidores de ‘Travessia’

Um dos medalhões da Globo, a atriz Cássia Kis, 64 anos, se tornou a mais recente pedra no sapato da emissora por questões políticas. Apoiadora de Jair Bolsonaro, Cássia fez declarações preconceituosas durante uma entrevista com a apresentadora Leda Nagle. “Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas (…) quer destruir a família”, disse ela. Parte do elenco de Travessia, novela das 9 escrita por Glória Perez e, ironicamente, protagonizada por Lucy Alves, atriz bissexual, Cássia vem provocando um climão nos bastidores do folhetim.

VEJA apurou que o clima entre os atores da novela nunca foi o tradicional e clichê “somos uma família”. Na festa de lançamento de Travessia, no início de outubro, já era perceptível o distanciamento entre os núcleos. Alguns dos atores preferem manter distância de Cássia, que aproveita oportunidades nos intervalos de gravações para incentivar o voto em Bolsonaro e palestrar sobre sua religião católica. Agora, com a recente declaração da atriz, os colegas tendem a isolar ainda mais a intérprete de Cidália. Para sorte de Cássia, ela contracena mais com Humberto Martins (Guerra), que também apoia o atual presidente.

Até o momento, os atores de Travessia não repercutiram as declarações polêmicas de Cássia nas redes sociais. Já com a autora Glória Perez, Cássia não tem muito com o que se preocupar: Glória não costuma falar tanto quanto a atriz, mas também é apoiadora de Bolsonaro.