BTS surpreende nos cinemas brasileiros, mas não derruba ‘Batman’ do topo

Os cinemas brasileiros somaram 27,86 milhões de reais em bilheteria no final de semana entre os dias 10 e 13 de março, uma queda de 24,5% em relação à semana anterior, segundo dados divulgados pela Comscore. Quem puxa a fila, novamente, é Batman, que lidera o ranking de mais vistos com 20,37 milhões de reais em sua segunda semana de exibição. O longa é seguido de longe por BTS Permission to Dance on Stage – Seoul: Live, show do fenômeno do k-pop sul-coreano que levou 73.000 espectadores aos cinemas na semana de estreia, embolsando 3,12 milhões de reais.

Fora do Brasil, o herói de Gotham também manteve a liderança. Primeiro lançamento exclusivo nos cinemas da Warner desde Tenet, de Christopher Nolan, lançado em setembro de 2020, o filme arrecadou 66 milhões nos Estados Unidos durante o final de semana, registrando uma queda de 51% em relação à estreia. Embora o número pareça desanimador, ele é positivo, já que a concorrente Marvel costuma registrar uma queda média de 63% na segunda semana de estreia. Os longas anteriores da DC também tiveram declínios mais acentuadas, como Batman v. Superman (-69 %), Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge (-61%), e Batman – O Cavaleiro das Trevas (-53%). Globalmente, o filme arrecadou 463,2 milhões de dólares, e é a segunda melhor estreia desde o início da pandemia, após Homem Aranha: Sem Volta para Casa.

O show do grupo BTS surpreendeu a indústria de forma positiva: exibido em 3 711 cinemas espalhados por mais de 75 mercados, a produção arrecadou 32,6 milhões de dólares em um único dia. O número é ainda mais representativo levando em conta a situação pandêmica, já que os sul-coreanos arrecadaram mais em bilheteria em um dia do que durante toda a semana de estreia de muitos filmes de Hollywood. Além dos dois longas, completando o pódio dos dez mais vistos no Brasil no fim de semana, Uncharted – Fora do Mapa aparece em terceiro lugar seguido por Coração de Fogo; Agente das Sombras; Belfast; O Ritual: Presença Maligna; Homem-Aranha: Sem Volta para Casa; Tô Ryca 2 e Morte no Nilo.