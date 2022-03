Bruna Marquezine fará parte de ‘Besouro Azul’, novo filme da DC

A atriz Bruna Marquezine foi confirmada no elenco do filme Besouro Azul, da DC Comics, segundo apurou o jornal americano The Wrap. Marquezine fará o papel de Penny, protagonista feminina e par romântico do personagem principal. Além da atriz brasileira, o elenco conta com nomes como Xolo Mariduenã, de Cobra Kai, que será Jaime Reyes, o herói da trama; Belissa Escobedo, que fará a irmã mais nova de Reyes; e Harvey Guillén, que não teve seu papel divulgado.

Nos quadrinhos, o Besouro Azul é um alter-ego usado por três heróis diferentes. O filme contará a história de apenas um deles, o jovem de origem mexicana Jaime Reyes, terceiro a assumir o posto nas HQs. Criado em 2006 por Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes é um adolescente da classe média baixa que mora em El Paso, no Texas, e descobre, a caminho de casa, um artefato em formato de escaravelho chamado Besouro Azul enterrado em um terreno abandonado. O jovem pega o objeto que, na mesma noite, ganha vida, entra em sua coluna vertebral, e lhe concede uma armadura extraterrestre com poderes como velocidade e força.

A direção do longa, primeiro com protagonistas latinos da DC, ficará a cargo de Angel Manuel Soto e o roteiro será de Gareth Dunnet-Alcocer. O filme tem previsão de estreia para 18 de agosto de 2023.