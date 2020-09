Ayrton Senna ganhará série ficcional na Netflix em 2022

A vida de Ayrton Senna, que morreu em 1994, já foi esquadrinhada em diversos documentários, mas até hoje nunca havia se transformado em uma série de TV ficcional, nos moldes do que já ocorreu com pilotos como Niki Lauda e James Hunt. Com previsão de produção para 2022, a Netflix anunciou nesta quinta-feira, 3, que fará uma minissérie sobre o ídolo brasileiro da fórmula, dividido em oito episódios. A série deverá abordar desde a infância do piloto até a conquista de seus três campeonatos mundiais de Fórmula 1.

A obra será produzida pela Gullane para a Netflix e terá participação ativa da família do piloto. Ela será gravada em inglês e português e terá locações internacionais e também no Brasil, como a casa que Senna cresceu, na grande São Paulo. A produção está sendo feita em parceria com os familiares do atleta. “É muito especial poder anunciar que contaremos a história que poucos conhecem dele. A família Senna está empenhada em fazer deste projeto algo totalmente único e inédito. E ninguém melhor do que a Netflix, que tem um alcance global, para ser nossa parceira neste projeto”, disse Viviane Senna, irmã de Ayrton, em comunicado divulgado à imprensa.

O ponto de partida do enredo será o começo da carreira automobilística de Ayrton, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na F1600, abordando todas as suas conquistas e as históricas brigas dentro das pistas, culminando como trágico acidente que o matou, em Ímola, na Itália.