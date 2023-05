Autora de livro que virou febre entre fãs de Taylor Swift virá à Bienal

Líder das paradas, rosto de uma turnê milionária e ídolo para milhões de fãs ao redor do globo, Taylor Swift é uma espécie de “Rei Midas” da música contemporânea: tudo o que ela toca (ou que encosta em seu nome) vira ouro. Recentemente, este poder encontrou êxito em um território peculiar: a literatura. Autoproclamado “o romance que todo swifter [fã da cantora] sonhou”, Uma Tempestade de Verão atrai leitores em razão das muitas referências à obra de Taylor. Escrito pela americana K. L. Walther, ele já contabiliza duas semanas no topo dos livros infantojuvenis mais vendidos na lista publicada por VEJA, e é febre entre internautas que compartilham suas leituras pela rede TikTok. O sucesso por aqui é tanto que, a autora do livro, a americana K. L. Walther, agora é nome confirmado na Bienal do Livro do Rio, evento que acontece entre 1 e 10 de setembro.

Originalmente publicado em 2021, o livro conquistou o título de best-seller em listas americanas antes de chegar ao Brasil em abril, pela editora Rocco. Sem envolvimento direto da cantora, a narrativa elaborada por Walther imagina uma história de amor juvenil com intrigas e conflitos típicos do gênero — e de uma canção de Swift. Em 320 páginas, o enredo descreve o retorno da jovem Meredith Fox, 18 anos, às reuniões de veraneio anuais da família, as quais não frequenta desde a morte de sua irmã. A ocasião marca também a cerimônia de casamento de uma prima, que convoca todos os parentes e conhecidos da protagonista para o cenário litorâneo. Recém largada pelo namorado e envolvida nos afazeres da festividade, ela não está em clima de romance, mas um tradicional jogo da cidade a leva a conhecer e a se apaixonar pelo irmão postiço do noivo.

Lúdica, a escrita de Walther entrelaça o enredo com citações diretas de Swift ou acenos a suas letras, o que cria uma relação similar a que a cantora nutre com seus fãs. Enquanto os admiradores de Taylor estão acostumados a caçar pistas de novos lançamentos, os leitores de Uma Tempestade de Verão buscam minuciosamente tudo aquilo que conecta a obra à inspiração. No TikTok, um vídeo publicado em abril lista passagens relacionadas a faixas específicas — como Hey, Stephen, Lover e Fearless — e atingiu mais de 300.000 visualizações.

O sucesso é tanto que a autora já prepara outro manuscrito sob o mesmo molde, a ser lançado nos Estados Unidos em junho: What Happens After Midnight — título que evoca o último álbum de Swift, Midnights. Desta vez, a protagonista é Lily Hopper, uma adolescente prestes a se formar do ensino médio em um internato. Receosa de ter perdido a diversão de uma escola normal, ela topa entrar para um grupo de pegadinhas, mas o que era para ser abstração se torna conflito quando é revelado que seu ex-namorado será seu parceiro de estripulias. A nova aposta não tem título ou previsão de lançamento por aqui, mas a depender dos milhares de exemplares vendidos de Uma Tempestade de Verão, não deve tardar. No meio tempo, K. L. Walther pode ter certeza que, além das paisagens do Rio de Janeiro, terá uma grande fila de autógrafos para encarar por aqui.