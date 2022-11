Astro de ‘Friends’ flertou com morte após vício em drogas e lesão no cólon

Intérprete de Chandler em Friends (1994-2004), Matthew Perry flertou com a morte após anos de vício em drogas e uma grave lesão no cólon. No livro de memórias recém-lançado intitulado Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, o ator relata com muitos detalhes sua guerra pessoal com as várias recaídas que teve ao longo da vida, suas diversas internações em clínicas de reabilitação e a dificuldade para vencer a dependência química. Perry começou a beber aos 14 anos, mas já bebia frequentemente aos 18.

Na segunda temporada do programa de sucesso, o artista se machucou durante uma viagem de trabalho a Las Vegas, onde gravou o filme When Fools Rush In. O acidente de jet ski fez com que o ator fosse receitado Vicodin, um analgésico, dando início ao seu vício em pílulas. Matthew Perry conta no livro que chegava a tomar 55 cápsulas do remédio por dia, fingindo enxaquecas para diferentes médicos a fim de pegar novas receitas. Ele também teve dependência de Fentanil (opióide mais forte do mercardo) e Oxycodona (analgésico poderoso).

Em 2018, o cólon do astro explodiu e ele ficou em coma por duas semanas, enquanto sua família foi informada por médicos de que ele tinha 2% de chance de viver. Colocado em uma máquina de ECMO junto com outros quatro pacientes (por outros motivos) no hospital, Perry foi o único que sobreviveu e precisou andar com uma bolsa de colostomia por 9 meses.

O ator diz ter participado de 6.000 reuniões de Alcóolicos/Narcóticos Anônimos, ido para a reabilitação 15 vezes, passado por desintoxicação 65 vezes, feito 14 cirurgias (sendo a última em janeiro de 2022) e gastado cerca de 9 milhões de dólares tentando ficar sóbrio. Durante um dos tratamentos em meio à pandemia da Covid-19, o ator chegou a misturar propofol com Oxicodona, sofrendo uma parada cardíaca de 5 minutos.