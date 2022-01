Árvore ganha nome de Leonardo DiCaprio, o ambientalista pop do cinema

Uma nova árvore da família do famoso ylang-ylang, descoberta na Floresta de Ebo, em Camarões, na África Central, foi a primeira espécie a ser batizada por cientistas em 2022. A planta que ostenta cachos de flores amarelas agora atende por Uvariopsis dicaprio, em homenagem ao ator americano Leonardo DiCaprio. Conhecido ambientalista, o ator chegou a encabeçar uma campanha contra uma concessão florestal do governo camaronês que ameaçava diversas árvores típicas da África, entre elas a que agora leva seu nome.

A árvore é uma entre 205 novas espécies descobertas e catalogadas por cientistas britânicos desde o ano passado. Estima-se que botânicos ao redor do mundo catalogaram cerca de 2 000 plantas por ano na última década. Segundo reportagem do jornal inglês The Guardian, existem 400 000 espécies de plantas conhecidas no mundo, e duas em cada cinco estão ameaçadas de extinção.

A nova árvore, Uvariopsis dicaprio, é parente de uma espécie celebrada por sua nobreza e utilidade. Conhecido também popularmente como Cananga do Japão, o ylang ylang ganhou fama por suas flores – que, apesar da discreta coloração verde-amarelada, exalam um aroma extraordinário. Ela é a base de um perfume icônico: o Chanel Nº 5. Não se divulgou ainda se a planta que leva o sobrenome de DiCaprio também é dotada dessa qualidade.

Envolvido em causas de proteção ambiental e muito vocal sobre os perigos das mudanças climáticas, DiCaprio expôs toda sua indignação com a apatia humana em relação ao assunto por meio de seu personagem no filme Não Olhe para Cima. No atual sucesso de audiência da Netflix, ele interpreta um cientista que, junto com uma doutoranda (vivida por Jennifer Lawrence), descobre um enorme cometa que segue rumo à Terra e causará a total extinção do planeta. Ao alertar as autoridades, contudo, os cientistas são descredibilizados e ridicularizados tanto pelos governantes quanto pela cacofonia das redes sociais. Com a nova árvore batizada com seu nome, a ciência retribui a luta do astro para defendê-la.