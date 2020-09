Leonardo DiCaprio reforça campanha anti-Bolsonaro nas redes

Leonardo DiCaprio usou as redes sociais para endossar a campanha Defund Bolsonaro, que pede para que consumidores estrangeiros questionem marcas e governos que se beneficiam das políticas ambientais do presidente Jair Bolsonaro. A campanha internacional iniciada por ativistas brasileiras aponta a ineficiência do governo em preservar o meio ambiente, especialmente a Amazônia.

Na publicação do ator americano, ele compartilhou o vídeo em inglês feito pelo movimento, que mostra cidades, casas e monumentos europeus em chama, em uma referência às queimadas na Amazônia. No texto, uma criança pede para que os consumidores questionem seus governos e marcas de que lado eles estão, da Amazônia ou de Bolsonaro?

A campanha tem o propósito de alertar aos estrangeiros sobre como eles podem agir no dia a dia. Para isso, aponta que hábitos de consumo podem estar ligados à devastação da floresta amazônica, em prol do agronegócio, da pecuária, da mineração e do extrativismo da madeira. A palavra defund, “desfinanciar” ou “desinvestimento” em tradução direta, já vem sendo usada nos Estados Unidos pelo movimento Black Lives Matter em relação à ação da polícia.