Arquiteto Ruy Ohtake morre aos 83 anos e deixa legado de obras icônicas

O arquiteto Ruy Ohtake faleceu na manhã neste sábado, 27, aos 83 anos, em decorrência de uma mielodisplasia, um tipo de câncer raro na medula que acomete principalmente pessoas a partir dos 70 anos. Filho mais velho da arquiteta japonesa naturalizada no Brasil, Tohmie Ohtake, Ruy deixa um legado de obras por todo o mundo, marcadas principalmente pelo estilo irreverente das formas geométricas das faixadas dos edifícios e cores fortes.

Localizado em um bairro nobre da Zona Oeste da cidade de São Paulo, o Hotel Unique é uma de suas mais conhecidas criações. Em formato de arco invertido, ele é conhecido popularmente como barco ou melancia com suas janelas em formato circular. O objetivo do arquiteto à época foi surpreender em meio às limitações da região que permitiam construir prédios com apenas até 25 metros de altura. “Para fazer um hotel com certa presença, eu precisava de algo bem maior, mas não podia. Então tive de me virar”, disse em relação a sua obra.

O Instituto Tohmie Ohtake, que abriga exposições nacionais e internacionais de artes plásticas, arquitetura e design também está entre suas criações e é marcado pelas cores de toda a estrutura e as curvas coloridas que ficam ao pé do edifício. Já o Edifício Santa Catarina, prédio comercial localizado na Avenida Paulista, é conhecido pelo formato quadrado arredondado e espelhado, marcado por linhas vermelhas ao longo do prédio. A capital paulista abriga ainda os conjuntos habitacionais redondos em Heliópolis, o Parque Ecológico do Tietê e o Expresso Tiradentes. Em Tóquio, a arquitetura da embaixada do Brasil celebra o artista de origem japonesa.

Ruy deixa dois filhos. Seu corpo será velado em sua casa neste sábado apenas para familiares e será cremado.