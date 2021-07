Antonio Banderas é confirmado no elenco de ‘Indiana Jones 5’

O ator espanhol Antonio Banderas foi confirmado no elenco de Indiana Jones 5. O astro contracenará com Harrison Ford, que retorna como protagonista, junto com um elenco de feras que inclui Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Segundo uma reportagem da revista Variety, o papel do astro espanhol ainda não foi definido. Detalhes do enredo também não foram divulgados.

As filmagens da continuação da franquia começaram em junho, no Pinewood Studios, perto de Londres, mas foram interrompidas após Harrison Ford machucar o ombro no mesmo mês, quando um portão se fechou sobre ele. Há uma grande expectativa dos fãs sobre como será a atuação de Ford, especialmente devido à idade avançada do ator, de 79 anos, para uma trama de aventura tão cheia de ação. O acidente, informou-se oficialmente, não foi grave. Mas a previsão de lançamento original, para 29 de julho de 2022, poderá ser alterada por causa da recuperação do astro.

O longa terá a direção de James Mangold, de filmes como Logan e Ford V. Ferrari. Ele também é co-autor do roteiro com Jez e John-Henry Butterworth. Steven Spielberg, que dirigiu os primeiros quatro filmes, continuará envolvido no projeto e atuará como produtor ao lado de Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel da Lucasfilm. Aos 89 anos, o autor do tema musical da franquia, John Williams, também retornará.

Este também será o primeiro filme da franquia sob o guarda-chuva da Disney. Quando a empresa comprou a Lucasfilm, em 2012, Indiana Jones não estava no pacote, pois pertencia à Paramount Pictures. Um ano depois, o estúdio fez um acordo com a Disney em que manteria os direitos sobre os quatro primeiros filmes e receberia uma participação financeira nas próximas sequências.