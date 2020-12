Disney confirma: Harrison Ford retorna para um último Indiana Jones

Ele está com quase 80 anos, mas a Disney confirmou em apresentação aos investidores e, portanto, agora é para valer: Harrison Ford vai mesmo interpretar novamente o arqueólogo caçador de tesouros e de aventuras.

“Estamos na pré-produção do quinto e último capítulo de Indiana Jones”, disse a presidente da LucasFilm, Kathleen Kennedy. E não será com outro ator, como se especulava. Ford, hoje com 78 anos, vai estalar o chicote e usar o chapéu Fedora uma última vez. As filmagens começam em junho e o filme será lançado em julho de 2022.

No comando, estará James Mangold, diretor de Logan e de Ford vs. Ferrari. Steven Spielberg, que dirigiu os quatro filmes anteriores, estará envolvido como produtor.

Ford, que já era famoso como Han Solo em Star Wars, atingiu definitivamente o estrelato com Os Caçadores da Arca Perdida, lançado em 1981, e foi o protagonista dos três longas-metragens subsequentes.

A primeira vez que a Disney anunciou o retorno do dr. Jones foi em 2016, com um filme que deveria ter sido produzido em 2018 e lançado ano passado. Mas Spielberg não conseguiu acomodar suas divergências com os demais produtores e roteiristas, afastando-se da direção, o que resultou no adiamento. A pandemia do coronavírus causou mais um ano de atraso.

A Disney anunciou aos seus acionistas que vai reduzir os investimentos em novas criações e centrar fogo no seu imenso arquivo próprio e também no adquirido ao longo dos últimos anos: Pixar, Marvel, Star Wars e Indiana Jones. Seu foco nos próximos cinco anos será a programação do Disney+, que tem a meta de ser o maior serviço de streaming do mundo, deixando a Netflix para trás.