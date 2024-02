Ana Hickmann acusa ex de manipular filho em benefício próprio

Ana Hickmann divulgou um comunicado no qual responde à última ação judicial promovida por seu ex-marido, Alexandre Correa, o qual acusa a apresentadora de alienação parental com o nome do filho do casal, de 9 anos de idade, assinando como autor do processo ao lado do pai. Segundo o advogado de Correa, ele também quer 15 milhões de reais de indenização da apresentadora e da rede Record, por danos morais e materiais, em razão da entrevista dada por ela no programa Domingo Espetacular da emissora. Na ocasião, em novembro, ela detalhou a agressão sofrida dentro de casa e as descobertas sobre má administração de seus bens pelo ex, que também era seu empresário.

“Alexandre é réu no caso de violência doméstica e adota condutas imorais para tentar prejudicar e descredibilizar Ana Hickmann”, diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa da apresentadora. “Nunca houve alienação parental por parte dela, tendo o judiciário negado todas as tentativas anteriores do ex-marido. Diante de todas as acusações e violências, Ana protege e poupa o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetida e lamenta a forma com que Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio.”

Entenda o caso

Casados por 25 anos, os dois romperam em novembro, quando Ana o denunciou por violência doméstica. Recentemente, Correa se tornou réu pelos crimes de lesão corporal dolosa e de constrangimento à criança – delito previsto no Eca, referente ao fato de Ana ter sido agredida diante do filho. Somando todas as acusações, se Correa for condenado, sua pena pode passar de 30 anos.

A VEJA, a defesa da apresentadora conta que o desentendimento entre o casal começou quando Ana recebeu uma cobrança da qual desconhecia a origem – ponta de um enorme iceberg que revelaria uma dívida de 40 milhões de reais envolvendo suas empresas e até sua pessoa física. Agora, tomando as rédeas dos empreendimentos, ela contratou uma perícia que analisou, até o momento, parte da movimentação financeira das empresas a partir de 2018. “Ainda falta muito a ser analisado, mas já foram encontradas irregularidades graves, com movimentações sem respaldo e assinaturas falsas atribuídas a Ana Hickmann”, conta o advogado José da Costa.