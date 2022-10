ABL elege o escritor, jornalista e biógrafo Ruy Castro como novo imortal

Atualizado em 6 out 2022, 17h32 - Publicado em 6 out 2022, 17h10

O escritor, jornalista e biógrafo Ruy Castro, de 74 anos, foi eleito nesta quinta-feira, 6, o novo integrante da Academia Brasileira de Letras. Ele ocupa o lugar deixado pelo acadêmico Sergio Paulo Rouanet, morto aos 88 anos, em julho de 2022.

A eleição ocorreu no Petit Trianon, no Rio de Janeiro. Ruy Castro recebeu 32 votos. Ele disputou a vaga com Raquel Naveira e Jackeson dos Santos Lacerda. Participaram da eleição 35 acadêmicos de forma presencial ou por carta. Os ocupantes anteriores da Cadeira 13 foram: Francisco de Assis Barbosa, Augusto Meyer, Hélio Lobo, Sousa Bandeira, Martins Júnior, Francisco de Castro, Visconde de Taunay e Francisco Otaviano.

Ruy Castro começou a sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Correio da Manhã, do Rio, e passou por todos os grandes veículos da imprensa carioca e paulistana. A partir de 1990, concentrou-se nos livros. É autor de biografias de Carmen Miranda e Garrincha e de livros de reconstituição histórica sobre o samba-canção, a Bossa Nova, Ipanema e o Flamengo. Em 2022, recebeu o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras.