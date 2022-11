A parceria inusitada da Amazon para dar fôlego a ‘Os Anéis de Poder’

A Amazon Prime Video anunciou uma colaboração no mínimo inusitada para impulsionar a série bilionária O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, inspirada na obra de J.R.R Tolkien: quem assinar a plataforma a partir dessa quinta-feira, 3, e der play na série receberá, através do e-mail cadastrado, um cupom de R$ 30,00 reais de desconto no ifood. “A ação conjunta tem como objetivo dar um benefício para o cliente poder pedir algo para comer e beber enquanto maratona a série”, descreve o comunicado. A promoção só é válida caso a série seja a primeira produção assistida na plataforma.

Série mais cara da história da TV, a produção consumiu uma montanha de 1 bilhão de dólares, a ser usado nas duas primeiras temporadas (das quais a primeira estreou em setembro). Isso, sem contar os 200 milhões de dólares pagos por Jeff Bezos pelos direitos da obra de Tolkien, em 2017. Bonita visualmente, a série deixou no entanto a desejar em roteiro, gerando críticas por parte dos fãs. Mesmo assim, até outubro, já havia sido assistida por 100 milhões de espectadores, informou a chefe de conteúdo Jennifer Salke à Variety.

Há de se lembrar, porém, que a Amazon se comprometeu em fazer cinco temporadas da produção, e precisa manter o interesse pelo universo de Tolkien aceso. Com o custo exorbitante das primeiras, a gigante ainda precisará de uma audiência muito maior do que simplesmente “boa” para compensar o investimento, o que justificaria a tentativa de apelar até pro ifood pra garantir a propaganda. Mais do que a produção, a parceria ainda pretende dar uma forcinha na conquista de novos assinantes. Resta saber se vai dar certo.