‘Os Anéis do Poder’: Confira detalhes curiosos escondidos no teaser

A Amazon Prime Video revelou na noite deste domingo, 13, durante o intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos, o primeiro teaser da série Os Anéis de Poder, derivada de O Senhor dos Anéis, que será ambientada milhares de anos antes dos acontecimentos da trilogia de filmes originais e também de O Hobbit. A expectativa é que a série mostre a criação dos anéis que motivaram as guerras pelo poder na Terra Média. Até o momento, pouquíssimas informações sobre a história foram reveladas, mas a prévia, com um minuto de duração, apresentou alguns detalhes que ajudam a entender melhor o rumo que a trama deve seguir.

Logo na primeira cena, surge uma belíssima imagem de uma cidade humana. Embora a estátua gigante possa sugerir que se trata de Argonath, no reino de Gondor, é provável que, na verdade, seja Númenor, cidade cujos sobreviventes fundaram anos depois Gondor.

Na sequência, o primeiro mistério: caçadores nômades com chifres aparecem vagando pelos campos. Até o momento, não há nenhuma explicação para eles, nem nos livros de Tolkien. Logo depois, há o único diálogo do teaser, em que uma voz feminina diz: “Você já se perguntou… o que mais está lá fora? Há maravilhas neste mundo além de nossa peregrinação. Eu posso sentir isso”. A próxima cena mostra a personagem da atriz Megan Richards, que parece ser uma espécie de ancestral de hobbit. Porém, não há nenhum registro durante a Segunda Era (quando os eventos da série irão ocorrer) da presença desses pequenos e populares seres. Nos livros, o autor J.R.R. Tolkien escreveu que os hobbits sempre foram muito tímidos e evitavam os humanos, possuindo a arte de desaparecer rápida e silenciosamente.

A elfa Galadriel — que foi uma das portadoras dos anéis e viveu durante a Segunda Era — aparece logo depois, vestindo uma armadura, escalando uma cachoeira congelada. Nos livros, Galadriel teve uma longa história de lutas antes de se estabelecer como rainha de seu próprio reino. O teaser mostra também a imagem de um elfo de pele negra, interpretado pelo ator Ismael Cruz Córdova. Ainda sobre elfos, há uma cena que mostra o jovem Elrond, que foi interpretado nos filmes por Hugo Weaving. Na série ele será interpretado por Robert Aramayo.

A série também terá uma anã negra, a princesa Disa, interpretada por Sophia Nomvete. O visual do príncipe Durin IV, da cidade-estado de Khazad-dûm, também é revelado. Nos livros, a cidade foi fundada por Durin I, os mais velhos dos primeiros anões. Na Segunda Era, a cidade se tornou um dos maiores centros de cultura dos anões. A cidade, nos livros de Tolkien, também ficou conhecido como Moria, após ela ter sido destruída pela ganância dos anões.

O trailer é encerrado com uma mão pequena segurando os dedos de uma maior. Seria uma criança? Um hobbit? Um mistério que só será revelado quando a série estrear em 2 de setembro.