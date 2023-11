A maré de azar na passagem de Taylor Swift pelo Brasil

A passagem de Taylor Swift pelo Brasil tinha tudo para ser um evento apoteótico que além de movimentar mais de R$ 400 milhões realizaria a alegria de milhares de fãs, mas tem sido marcado por uma série de problemas e desafios.

Neste domingo, 19, um fã que estava no Rio de Janeiro para assistir ao show da cantora foi morto a facadas durante um assalto. Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, estava na praia de Copacabana, por volta das 3h, com alguns amigos quando foi abordado por três homens. Um dos criminosos havia saído da prisão horas antes. Os suspeitos foram presos pela polícia.

É a segunda fatalidade relacionada à turnê de Swift. Na sexta-feira 17, Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante o primeiro show da cantora. Em meio à onda de calor que provocou sensação térmica de até 60°C, Benevides foi socorrida, mas não resistiu. Mais de mil pessoas foram atendidas no Estádio Nilton Santos, onde acontecia a apresentação. No sábado 18, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou uma portaria que permite a entrada de pessoas com garrafas d’água para uso pessoal em shows, além de obrigar as produtoras a fornecer água gratuitamente em dias de muito calor.

O clima tem afetado de forma severa os shows da cantora. No sábado, a cidade do Rio de Janeiro registrou 42,5°C, temperatura recorde de 2023. Além disso, fãs reclamaram da organização do show. No estádio Nilton Santos, além da falta de água gratuita, há relatos de queimaduras provocados por estruturas metálicas que aqueceram durante o dia. O Procon-RJ abriu uma investigação contra a Time 4 Fun (T4F), produtora responsável pela turnê no Brasil. Se forem encontradas irregularidades, a empresa pode ser multada em até R$ 13 milhões.

Swift adiou a apresentação de ontem depois que a entrada dos fãs já havia sido liberada. O show acontecerá na segunda-feira 20. Hoje, a T4F anunciou as regras para reembolso. Aqueles que preferirem reaver o dinheiro devem preencher um formulário até as 6h de segunda. Quem optar por ver o show de segunda pode usar as mesmas entradas compradas.

Além das duas mortes, há outros problemas. A produção da artista é investigada por levar membros da equipe em carros com as placas escondidas. Antes considerada infração de transito, a prática hoje é tipificada como crime. Os motoristas poderiam ter sido presos em flagrante, mas ainda podem ser condenados a prisão por um período entre e a 6 anos, se considerados culpados. Os veículos foram apreendidos.

Após os shows no Rio de Janeiro, Taylor Swift segue para São Paulo, onde se apresenta na sexta (24), sábado (25) e domingo (26). A previsão é de clima mais ameno, com chuva.

