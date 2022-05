A dura luta da Broadway para evitar nudes como do ator de ‘Grey’s Anatomy’

Quando a peça Take Me Out estreou na Broadway, em 2003, os smartphones ainda não existiam, e a internet caminhava a passos lentos para seu domínio global. Quase vinte anos depois, a peça que conta a história de um jogador de beisebol que se assume gay causou alvoroço depois que uma cena de nudez do ator Jesse Williams, o Jackson Avery de Grey’s Anatomy, viralizou nas redes sociais. Com a repercussão, o sindicato dos atores e os produtores do espetáculo condenaram o compartilhamento das imagens, lançando luz sobre os desafios do teatro na era das redes.

Relançada no início de abril, a peça protagonizada por Williams tem uma política de proibição de registros de imagens comum em muitos teatros da Broadway. O celular dos espectadores, em tese, deveria ser guardado em sacos lacrados, a fim de evitar a exposição de atores durante a performance. A regra, porém, não funcionou, e as imagens de Williams pelado inundaram as redes sociais com uma série de comentários sobre a “anatomia” do ator. Em resposta a isso, a produção anunciou a instalação de um sistema de câmeras infravermelhas que serão monitoradas em tempo real por uma equipe de segurança, disse um porta-voz do teatro ao site americano Deadline.

Com bilhões de usuários em todo o mundo, as redes sociais têm a capacidade de fazer com que qualquer coisa viralize quase que instantaneamente e, pior, sem nenhum contexto. No mês passado, Williams deu uma entrevista a Seth Meyers para promover a estreia na Broadway, e comentou a cena de nudez. “É tão intenso e a linguagem é tão densa que assim que as pessoas nuas aparecem, todo mundo fica quieto. Você consegue ouvir um alfinete caindo no chão nessa hora”, relatou ele, indicando um momento profundo do enredo. Na internet, porém, não há apelo artístico, apenas um vídeo curto e imagens recortadas das partes íntimas do ator.

Comentando sobre o vazamento, Williams minimizou a situação dizendo que as imagens não são grande coisa, apenas um corpo, mas a situação já incomodou outros atores. Em 2019, Audra McDonald – que, por coincidência, também ja esteve em Grey’s Anatomy – foi clicada durante uma cena de nudez na peça Frankie and Johnny in the Clair de Lune. Incomodada, ela foi às redes socais lamentar a situação, dizendo que o registro do momento não era adequado. Antes da era das redes sociais, em 2000, Kathleen Turner foi flagrada numa foto despida durante a peça The Graduate. “Você não espera que flashs de câmeras fiquem piscando no meio da performance”, disse a atriz Glynis Barber, que interpretou o mesmo papel em uma produção posterior.