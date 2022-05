Ex-Grey’s Anatomy, Jesse Williams tem imagens de nudez vazadas na Broadway

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recém-indicado a melhor ator no Tony Awards 2022, Jesse Williams se tornou notícia internacional desde que imagens e vídeos seus começaram a circular na noite dessa segunda-feira, 9. Isso porque estreou “Take Me Out”, na Broadway, com direito a cenas de nu frontal.

Na produção, Williams interpreta um jogador de beisebol gay de sucesso que enfrenta repercussões pessoais e profissionais após sair do armário no auge de sua carreira. O ator foi o Dr. Jackson Avery na série médica Grey’s Anatomy.

A fim de proteger Williams, a produção exige que todos deixem seus telefones em estojos lacrados fora da plateia. Mas medida não foi suficiente para evitar qualquer vazamento.

Antes da estreia, Williams falou sobre a possibilidade da sua nudez se tornar assunto nas redes, durante o programa de TV americano “Watch What Happens Live With Andy Cohen”. “Eu aprendi no teatro a não tentar ler essas coisas, porque isso só cria mais insegurança”, disse.

Ah, quem viu amou a peça… Tanto que também está indicada Tony Awards.