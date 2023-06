A dor de cabeça milionária que artista Banksy deu para um casal inglês

Com a identidade mantida sob anonimato há décadas, o artista de rua inglês Banksy conquistou prestígio com murais elaborados que surgem da noite para o dia em muros e paredes de todo o mundo. Com o passar dos anos, Banksy acabou reconhecido pelo teor crítico de seu trabalho, e também pelo efeito-surpresa que acompanha o aparecimento de suas obras. Mas elas não estão livres de confusão. Muito pelo contrário: recentemente, um casal revelou ao jornal britânico The Times que uma gaivota pintada por Banksy em sua residência, na Inglaterra, rendeu a eles muita dor de cabeça — tanta que eles decidiram gastar 200 000 libras (cerca de 1,2 milhão de reais, em cotação atual) para retirar a obra da casa.

A confusão toda começou em agosto de 2021, quando os inquilinos de Garry e Gokean Coutts informaram o casal que um mural de 6 metros de altura havia sido pintado do lado de fora da propriedade, retratando uma gaivota. Não demorou até que Banksy reivindicasse a autoria da obra nas redes sociais, vertendo a casa em um ponto turístico. “No começo, obviamente foi incrível, mas conforme as coisas avançaram tudo se tornou extremamente estressante”, contou Garry à publicação.

Com a assinatura de Banksy na parede de casa, vieram também muitos problemas: além dos curiosos que paravam no local para fotografar a obra de arte, a casa virou alvo de vândalos e assaltantes. Certa vez, um homem tentou roubar um pedaço da parede para revender numa rede social, e um grupo de jovens surgiu à noite com baldes de tintas destinados a borrar a parede adornada por Banksy. Diante disso, os proprietários tiveram que contratar um guarda noturno para ficar de olho na gaivota. Quando pediram ajuda às autoridades locais, descobriram que poderiam pedir uma ordem de preservação, mas teriam de arcar com um custo anual de 40 000 libras (251 000 reais).

Optaram, então, por remover a pintura da casa. O processo aconteceu no final de abril, mas a tarefa não foi nada fácil: a rua precisou ser fechada e, para não danificar a peça, o casal contratou uma empresa que reforçou a parede com 12 camadas de resina, fibra de vidro e cinco toneladas de aço antes de retirar o desenho inteiro com o auxílio de um guindaste. O processo todo custou a eles cerca de 200 mil libras. Agora, eles esperam recuperar o custo vendendo a obra de arte, e prometem substituir a peça por uma réplica que dê menos trabalho.