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Cultura

A doação de Virginia à AACD após ataques de Silvia Abravanel

Influenciadora visitou instituição em São Paulo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 11h49 | Atualizado em 6 nov 2026, 11h55
Mulher loira, de cabelos ondulados, usando um top preto de lantejoulas e um casaco de pele escuro, posa sorrindo em um corredor com paredes de madeira escura
Virginia Fonseca (Instagram/Reprodução)
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A AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) informou que Virginia Fonseca doou 1 milhão de reais à instituição. O valor foi divulgado nas redes sociais, em uma publicação que registrou a passagem da influenciadora pela sede da associação, nesta quinta-feira, 5. “E, ao final da visita, mais uma vez nos surpreenderam com um gesto de muita generosidade: uma doação de 1 milhão de reais”, informou.

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A visita aconteceu poucos dias depois de Virginia anunciar que não subiria ao palco do Teleton, exibido no SBT neste fim de semana. A decisão veio após o desentendimento público com Silvia Abravanel, que criticou a influenciadora nas redes sociais e chegou a questionar sua capacidade de exercer a maternidade.

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A polêmica começou depois que a filha de Silvio Santos comentou um vídeo em que Virginia aparece dançando em uma boate em Miami, nos Estados Unidos, com notas de dólar nas mãos. Na ocasião, a apresentadora sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, pedisse a guarda dos três filhos da influenciadora.

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Em resposta, Virginia divulgou um comunicado criticando os ataques pessoais. “Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites”, afirmou. Apesar de cancelar sua presença na atração beneficente, a empresária afirmou que manteria o compromisso com a causa e faria a entrega da doação pessoalmente.

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