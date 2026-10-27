Silvia Abravanel sugere perda da guarda dos filhos de Virgínia após dólares em calcinha

Ler Resumo





Silvia Abravanel criticou duramente Virginia Fonseca após um vídeo da influenciadora dançando com notas de dólar na calcinha em uma festa em Miami. A filha de Silvio Santos sugeriu que a avó das crianças deveria assumir a guarda, alegando que Virginia “não preserva nem as filhas” e estaria “colocando as asas para fora”.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Silvia Abravanel não poupou críticas a Virginia Fonseca após a influenciadora aparecer dançando com notas de dólar presas à calcinha durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos, no domingo, 25. A filha de Silvio Santos chegou a sugerir que a avó dos três filhos da empresária deveria assumir a guarda das crianças. “Não preserva nem as filhas, a avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças. Porque a própria mãe dela é da mesma linhagem”, escreveu a apresentadora em um comentário nas redes sociais.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Silvia também afirmou que Virginia estaria “colocando as asas para fora”. As declarações vieram após a circulação de um vídeo em que a influenciadora aparece dançando com dólares nas mãos e presos à cintura, acompanhada de amigos.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)